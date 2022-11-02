Kırklareli'nde organ bağışı farkındalığı konferansı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde organ bağışı farkındalığı konferansı düzenlendi

AA

Kırklareli'nde organ bağışı farkındalığı konferansı düzenlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesince organ bağışı farkındalığı konferansı düzenlendi.

Hastanenin eğitim salonunda gerçekleştirilen konferansa, İl Sağlık Müdür Vekili Özkan Kara, Hastane Başhekimi Çağdaş Derdiyok, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Sema Çomaklı ile sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

İl Sağlık Müdür Vekili Kara, konuşmasında, organ bağışının çok önemli olduğunu söyledi.

18 yaşını geçmiş sağlıklı olan herkesin organ bağışında bulunabileceğini ifade eden Kara, organ bağışlarıyla hayatların kurtulduğunu kaydetti.

Toplumda yaygın bir ön yargının bulunduğunu dile getiren Kara, "Bu bizim aşmamız gereken en büyük sorunlardan biri. Bu ket sadece organ bağışında bulunan ya da bulunacak kişilerde değil, sağlık personellerinde de bulunuyor maalesef. İnsanın başına gelmeden bu işin ehemmiyetini tam olarak kavrayamıyor. İnsanlar hayattayken akrabalarını, yakınlarını, çocuklarını, kardeşlerini ihtiyaç olduğunda karaciğerinin bir parçasını verirken çekinmiyorlar ama herhangi bir vefat olayı tıbben beyin ölümü gerçekleştikten sonra organların bağışlanması konusunda aile ile görüşüldüğü zaman bağış oranları çok da yüksek olmuyor." diye konuştu.

Hastane Başhekimi Derdiyok da insanların sağlıklı olduğunda vücudunun ne kadar mucizevi bir varlık olduğunun farkına varmadığını belirtti.

Organların da sağlıklı yaşam için ne kadar önemli olduğunun bilinmediğini aktaran Derdiyok, şöyle devam etti:

"Bizler yaşamımızda aslında vücudumuzu çok düşünmeden yaşayan insanlarız. Hiçbir birimiz elimizi kıpırdatırken düşünmeyiz yada kollarımızı bacaklarımızı düşünmeden hareket eden insanlarız. Çünkü bizler bunlara sağlıklı olarak sahip olduğumuz için genelde sistemimizin insanın vücudunun ne kadar mekanizma olarak ne kadar hassas olduğunu düşünmeden yaşayan insanlarız. Hastalandığımızda anlarız vücudumuzun, organlarımızın kıymetini. O yüzden başımıza gelmese de organ yetmezliği yaşayanların sorunlarını anlamalıyız."

Konferansta Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli ve Doku Koordinatörü Berna Çalık da organ bağışı yasal süreçleri hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'nde Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde Uluslararası Öğrenci Buluşması ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Lise öğrencisi evinde çoğalttığı karınca kolonilerini doğaya salıyor
YEREL HABERLER Lise öğrencisi evinde çoğalttığı karınca kolonilerini ...
Kırklareli Valisi Ekici, OSB'de incelemede bulundu
YEREL HABERLER Kırklareli Valisi Ekici, OSB'de incelemede bulundu
Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde gönüllüler 140 fidanı toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Kırklareli'nde gönüllüler 140 fidanı toprakla ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Şubesi'nden Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Şubesi'nden Öğretmenlik ...
Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon ...
İstanbul'daki cinayetin şüphelisi, Kırklareli'nde yakalandı
YEREL HABERLER İstanbul'daki cinayetin şüphelisi, Kırklareli'nde ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde cinayet zanlısı ormanda saklandığı çukurda yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde cinayet zanlısı ormanda saklandığı ...
Kırklareli'nde cami ile okullardan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde cami ile okullardan hırsızlık yapan ...
AK Parti'li Eroğlu, dikkat edilmezse Haliç'in yeniden kirleneceği uyarısında bulundu:
YEREL HABERLER AK Parti'li Eroğlu, dikkat edilmezse Haliç'in yeniden ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Birol Ekici'den şehit ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Kırklareli Valisi Birol Ekici'den şehit ailesine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.