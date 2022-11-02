Kırklareli'nde organ bağışı farkındalığı konferansı düzenlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesince organ bağışı farkındalığı konferansı düzenlendi.

Hastanenin eğitim salonunda gerçekleştirilen konferansa, İl Sağlık Müdür Vekili Özkan Kara, Hastane Başhekimi Çağdaş Derdiyok, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Sema Çomaklı ile sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

İl Sağlık Müdür Vekili Kara, konuşmasında, organ bağışının çok önemli olduğunu söyledi.

18 yaşını geçmiş sağlıklı olan herkesin organ bağışında bulunabileceğini ifade eden Kara, organ bağışlarıyla hayatların kurtulduğunu kaydetti.

Toplumda yaygın bir ön yargının bulunduğunu dile getiren Kara, "Bu bizim aşmamız gereken en büyük sorunlardan biri. Bu ket sadece organ bağışında bulunan ya da bulunacak kişilerde değil, sağlık personellerinde de bulunuyor maalesef. İnsanın başına gelmeden bu işin ehemmiyetini tam olarak kavrayamıyor. İnsanlar hayattayken akrabalarını, yakınlarını, çocuklarını, kardeşlerini ihtiyaç olduğunda karaciğerinin bir parçasını verirken çekinmiyorlar ama herhangi bir vefat olayı tıbben beyin ölümü gerçekleştikten sonra organların bağışlanması konusunda aile ile görüşüldüğü zaman bağış oranları çok da yüksek olmuyor." diye konuştu.

Hastane Başhekimi Derdiyok da insanların sağlıklı olduğunda vücudunun ne kadar mucizevi bir varlık olduğunun farkına varmadığını belirtti.

Organların da sağlıklı yaşam için ne kadar önemli olduğunun bilinmediğini aktaran Derdiyok, şöyle devam etti:

"Bizler yaşamımızda aslında vücudumuzu çok düşünmeden yaşayan insanlarız. Hiçbir birimiz elimizi kıpırdatırken düşünmeyiz yada kollarımızı bacaklarımızı düşünmeden hareket eden insanlarız. Çünkü bizler bunlara sağlıklı olarak sahip olduğumuz için genelde sistemimizin insanın vücudunun ne kadar mekanizma olarak ne kadar hassas olduğunu düşünmeden yaşayan insanlarız. Hastalandığımızda anlarız vücudumuzun, organlarımızın kıymetini. O yüzden başımıza gelmese de organ yetmezliği yaşayanların sorunlarını anlamalıyız."

Konferansta Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli ve Doku Koordinatörü Berna Çalık da organ bağışı yasal süreçleri hakkında bilgi verdi.

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