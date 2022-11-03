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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, muhtar ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Ekici, Pınar Mahallesi Muhtarı Nevzat Demir'i ziyaret etti. Demir ile bir süre sohbet eden Ekici, istekleri de dinledi.

Ekici, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü olduğunu söyledi.

- Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı.

Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, devam eden ve planlanan çalışmalar görüşüldü.

Tarım kenti Kırklareli'nin hayvancılıkta da bir adım öne çıkması için Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesini önemsediklerini ifade eden Ekici, organize sanayi bölgesinin en hızlı şekilde kurulması için mücadele ettiklerini kaydetti.





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