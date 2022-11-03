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Kırklareli'nde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,48 arttı

AA

Kırklareli'nde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,48 arttı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, ihracatın geçen yılın ekim ayına göre yüzde 34,48 arttığını bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli merkezli firmaların 2022 ekim ayında 12 milyon 432 bin dolar ihracat rakamına ulaştığını belirtti.

İhracat rakamlarının geçen yıla göre arttığını ifade eden Ilık, şunları kaydetti:

"2022 yılı ekim ayında ilimizden yapılan İhracat 2022 yılının eylül ayına göre yüzde 20,60 azalış, 2021 yılının ekim ayına göre ise de yüzde 34,48 artış gösterdi. 2022 yılının ilk 10 ayında Kırklareli'nden yapılan ihracat rakamı toplamı 141 milyon 262 bin dolara yükselerek, 2021 yılının ilk 10 ayına kıyasla yüzde 37,49’luk bir artış gösterdi."

Ilık, en fazla ihracat edilen ürünler arasında ise hububat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile tekstil hammaddeleri olduğunu kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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