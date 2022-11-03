Trakya'da AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde deprem tatbikatları yapıldı

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EDİRNE (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile Trakya'da "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Edirne'de 15 Temmuz Şehitler Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda düzenlenen tatbikat sirenlerin çalmasıyla başladı.

Yurtta kalan öğrenciler senaryo gereği deprem süresince "çök-kapan-tutun" yöntemini uyguladı.

Tatbikat öğrencilerin bahçede güvenli alana tahliye olmasıyla sona erdi.

AFAD Edirne İl Müdürü Ali Altındal, AA muhabirine tatbikatı öğrencilerin başarıyla tamamladığını belirtti.

Bu tür tatbikatların olası afetlerde çok önemli olduğunu anlatan Altındal, "Tatbikat 81 ilde eş zamanlı düzenlendi. İlk önce öğrencilerimize deprem anında ne yapacaklarını öğrettik. Onlar da başarılı bir şekilde tatbikatı gerçekleştirdi." dedi.

Altındal, 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü olan 12 Kasım'da ise AFAD koordinasyonunda afetlere yönelik farkındalığı artırmak ve deprem anında doğru davranış şekillerini pekiştirmek amacıyla 81 ilde tüm vatandaşların katılımıyla saat 18.57'de "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı yapılacağını anımsattı.

Tatbikatı, Edirne Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu ve Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt da izledi.

- Kırklareli

Kırklareli AFAD Müdürlüğü tarafından Kırklareli Müftülüğü binasında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği siren çaldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kur'an kursu öğrencileri ile sınıfta "çök-kapan-tutun" yöntemini uyguladı.

Ekici ve öğrenciler daha sonra binanın bahçesine çıktı.

AFAD personeli tarafından burada öğrenci ve personele afetler hakkında bilgi verildi.

Ekici, burada yaptığı konuşmada afetlere hazırlık yapmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Herkesin afetler konusunda kendisini bilgiyle donatması gerektiğini ifade eden Ekici, "Bütün dünyada kabul görmüş oran 1'e 7'dir. Eğer afet öncesinde 1 birimlik bir harcama yapıyorsanız afet sonrasında 7 birimlik malınızı korursunuz. Yine canlılarımızın korunması da aynı şekildedir. Eğer afet öncesinde hazırlık yapıyorsak çok sayıda can da öncesinde tecrübeli olunduğu için kurtarılıyor." diye konuştu.

Düzenlenen tatbikatın da çok önemli olduğunu vurgulayan Ekici, geçen yıl 56 milyon kişiye afet eğitimi verildiğini kaydetti.

- Tekirdağ

AFAD Müdürlüğü tarafından Tekirdağ Diyanet Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği deprem oluyor anonsları yapıldı.

AFAD ekipleri ve merkezde eğitim alanlar "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulamasının ardından deprem bitti anonsuyla bahçeye çıktı.

AFAD İl Müdürü Recep Erol, burada yaptığı konuşmada depremlerin Türkiye'nin gerçeği olduğunu dile getirdi.

Erol, herkesin depremlere hazırlıklı olması gerektiğini ifade ederek, şunları aktardı:



"2022 yılının tatbikat yılı olması dolayısıyla ilimizde tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. İnsanlar depremde ne yapacağını bilmez halde oluyor ama depremlerde asıl olan panik değil, tatbikat yapmak. Çök, kapan, tutun yaparak, deprem tehlikesinden sonra toplanma alanına gelmek ve çevremizi kontrol etmek en büyük dileğimiz. Tatbikatların hayatımızın parçası olması gerekli. Beklenmeyene hazırlıklı olmak zorundayız."





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