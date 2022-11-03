Kırklareli'nde öğrenciler kentteki müze ve kültür evlerini gezdi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) "Mutlu Kentin Umutları" projesi ile köy okulu öğrencileri müze ve kültür evlerini ziyaret etti.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ve 7-24 yaş öğrencilere yönelik hazırlanan proje kapsamında İnece Ortaokulu'ndan 50 öğrenci, Atatürk Evi, Ali Rıza Kültür Evi ve Kent Müzesi gezdirildi.

Öğrencilere Kent Müzesi'nde sergilenen tarihi eserler tanıtılıp, bilgi verildi.

Daha sonra öğrenciler Kırklareli Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa ettirilen Atatürk Evi, Ali Rıza Kültür Evi ve kütüphaneyi ziyaret etti.

Öğrencilere Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.

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