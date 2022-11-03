Lüleburgaz'da evde çıkan yangın söndürüldü

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 8 Kasım Mahallesi Kosova Caddesi'nde İ.A'nın yaşadığı apartman dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

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