Kırklareli Valisi Ekici, Türk Kızılay Şubesini ziyaret etti

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Şube Başkanı Volkan Göç'ü ziyaret etti.

Vali Ekici, Türk Kızılayı'nın özellikle afet dönemleri başta olmak üzere insanlık adına önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Kızılayın çalışmalarında din, dil, ırk ve ülke ayrımı yapmadan yardıma koştuğunu ifade eden Ekici, Kızılay gönüllülerine de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Göç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.





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