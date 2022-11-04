KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına yeniden seçilen Soner Ilık ile yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ilık'a çalışmalarında başarılar diledi.
Ilık da oda olarak yapacakları çalışmalar hakkında Vali Ekici'ye bilgi verdi.
- Lösemili Çocuklar Haftası
Kırklareli Üniversitesi LÖSEV Fayda Kulübü, Vize ilçesinde etkinlik düzenledi.
Çakıllı İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencileri, ilkokul öğrencilerine LÖSEV hakkında bilgi verdi.
Daha sonra öğrenciler okul bahçesinde çeşitli oyunlar oynadı.