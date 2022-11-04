Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kırklareli'nde gençlere yönelik yatırımları anlattı:

KIRKLARELİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Talep eden, isteyen her öğrencimizi yurtlarımıza yerleştirdik, 100 kişiden 97'si yurtlarda. Dedik ya ilk başta 'bu çatının altında olmak isteyen herkesi, bu kapıları sonuna kadar açarak, tüm imkanları seferber ederek yurtlarımıza alacağız', hamdolsun bunu başardık." dedi.

Kırklareli programı kapsamında Halk Eğitim Merkezi'nde Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada "2023'e Giden Yolda Şehir Buluşmaları" kapsamında pek çok faaliyet, pek çok çalışma gerçekleştirdiklerini, çok çalışan, inanmış ve hedeflerine koşan bir kadroyla çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Kırklareli ile duygu bağlarının yüksek olduğunu anlatan Kasapoğlu, özellikle Pınarhisar ilçesinin AK Parti'nin kuruluş sürecinde önemli bir yerinin olduğunu kaydetti.





-"Hiçbir güç aziz milletin yaktığı o ışığı söndürmeye yetmedi"

Türkiye'nin son 20 yılda birçok badire atlattığının altını çizen Bakan Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ne badireler atlattık. Hepimiz aslında çok iyi hatırlıyoruz ama partimizin kapatılma davası başta olmak üzere muhtıralardan, darbe teşebbüslerine kadar pek çok hadise... Ama hiçbir güç, hiçbir odak bu aziz milletin yaktığı o ışığı söndürmeye, karartmaya yetmedi ve inşallah bundan sonra da o ışığın gücünü her bir gün yeni bir adımla, yeni bir birliktelikle, yeni bir inançla tazeleyerek kendimizi, o ışığı ilelebet aydınlık kılmaya devam edeceğiz. Çünkü biz aydınlık yarınlar için çalışıyoruz. İşte bu kadro, bu teşkilatın dünyada hiçbir örneği yok. Adanmışlığıyla, gayretiyle, kardeşlik ruhuyla hiçbir örneği yok. O yüzden inanıyoruz ki bu hareketin önüne ne engel çıkarırlarsa çıkarsınlar tıpkı bugüne kadar olduğu gibi alnımız ak, başımız dik bir şekilde hiçbir fitneye, fesada fırsat vermeden, aynı kardeşlik anlayışımızda hep birlikte yürümeye devam edeceğiz."

Tüm dünyanın kilitlendiği, büyük bir karamsarlığa sürüklendiği bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle tahıl koridorunun açıldığını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin artık tüm dünyada sözü geçen bir dünya ülkesi olduğunu vurguladı.





- "Talep eden, isteyen her öğrencimizi yurtlarımıza yerleştirdik"

Kasapoğlu, Türkiye'deki öğrenci yurtlarının dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığını dile getirdi.

Talep edenlerin tamamına yakının yurtlara yerleştirildiğini anlatan Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Talep eden, isteyen her öğrencimizi yurtlarımıza yerleştirdik, 100 kişiden 97'si yurtlarda. Dedik ya ilk başta 'bu çatının altında olmak isteyen herkesi bu kapıları sonuna kadar açarak, tüm imkanları seferber ederek yurtlarımıza alacağız', hamdolsun bunu başardık. İşte diyoruz ya genç odaklı siyaset, üretken siyaset, hizmet odaklı siyaset, işte 21 yılda gelinen netice hamdolsun, gençlerini sadece lafla, gençlerini sadece bir takım kuru söylemlerle değil, onlara hizmet ederek, onlar için kapıları ardına kadar açarak ortaya konan hizmet anlayışıyla gerçekleşiyor. İşte Kırklareli'nde 500 yurt kapasitesinden 17 kat artırarak 8 binden fazla bir kapasiteye ulaştık. Hamdolsun bundan sonra da bir yandan yeni projelerimiz devam ediyor. Hiçbir zaman durmayacağız."





- "500 binden fazla öğrenci 1 milyondan fazla genç krediden ve burslardan faydalanıyor"

Kredi ve burs uygulamaları hakkında bilgi veren Kasapoğlu, Türkiye'de 500 binden fazla öğrenci ile 1 milyondan fazla gencin kredi ve burslardan faydalandığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle gençlerin artık aldıkları kredileri, aynen aldıkları gibi ödeyeceklerinin altını çizen Kasapoğlu, "1961 yılından beri yüksek öğretim kanununda olan enflasyon farkını da dün nasıl harçları tarihe gömdüysek kredi borçlarındaki enflasyon farkını da AK Parti olarak sayın Cumhurbaşkanı'mızın genç odaklı siyasetiyle tarihe gömdük. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.





- "Tüm dünyaya mesaj vereceğiz 2023'te"

Genç odaklı siyasete vurgu yapan Kasapoğlu, Türkiye'nin en genç kadrolarının AK Parti'de olduğunu söyledi.

"Türkiye Yüzyılı"nın gençlerin yüzyılı olacağını ifade eden Bakan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyılı dinamizm yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı'nda bugüne kadar tesis ettiğimiz bu altyapıyı, her alanda başarılı bir şekilde inşa edilen bu altyapıyı, spordan kültüre, kültürden sanayiye, ekonomiye altyapıya diplomasiye Türkiye Yüzyılı'nda hep birlikte el ele verip taçlandıracağız. O yüzden kaybedecek bir anımız dahi yok. Dedik ya AK Parti bir davadır, bir inançtır ve bir örnek modeldir. İşte bu örnek modeli inşallah bu buluşmalarımızın en önemli neticelerinden biri olacak. 2023'te çok büyük bir mesajla, o mesaj sadece ulusal bir mesaj olmayacak. Tüm dünyaya mesaj vereceğiz 2023'te. Türkiye'nin demokrasinin beşiği olduğunu, Türkiye'deki milli iradenin ne kadar hassas, ne kadar güçlü olduğunu ve hiçbir şekilde milletin karşısında hiçbir gücün, hiçbir odağın duramayacağının mesajını vereceğiz."

Türkiye'nin her Cumhuriyet Bayramı'nı bir teknoloji hamlesiyle kutladığını vurgulayan Kasapoğlu, Togg’dan bilgiler verdi.

Türkiye’nin savunma sanayiden diğer teknoloji alanlarında her alanda gümbür gümbür yoluna devam ettiğini aktaran Kasapoğlu, AK Parti’nin hizmet siyaseti olduğunu boşuna söylemediklerini belirtti.

Bakan Kasapoğlu, gelişmiş demokrasisi, hukuk düzeni, bilimi ve sanatıyla hayatın her alanında daha güçlü ve daha müreffeh Türkiye hedeflerine adım adım ilerlediklerini dile getirdi.

Türkiye’de gençlere yönelik yapılan yatırımlardan örnekler veren Kasapoğlu, "Nereye gidersek gidelim, mükemmel bir spor altyapısı var. Adana’dan Ardahan’a kadar, stadından havuzuna, havuzundan salonuna, her branşa hitap eden devasa bir altyapı var. Boşuna demiyoruz 'spor devrimi' diye. Bu devrimin en güzelini ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Kırklareli ve ilçelerinde yaptıkları yatırımları anlatan Kasapoğlu, Kırklareli’nin hizmet siyasetlerinin öncülerinden olduğunu vurguladı.





- "Artık çocuklarımız, antrenörlerimiz eşliğinde istedikleri branşı öğreniyorlar"

AK Parti'nin gençlik hareketi olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, gençlerin bu anlamdaki dinamizminin partilerinin en büyük gücü ve avantajı olduğunu dile getirdi.

Kırklareli'nde 20 bine yakın gence yüzme öğrettiklerini anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:



"(Yüzme bilmeyen kalmasın) kampanyamız var. Bir yandan yeni havuzlar inşa etmeye çalışıyoruz, bir yandan her bir branşta isteyen herkese spor eğitimleri veriyoruz. Her bir öğrencinin 4. sınıftan mezun olduğunda mutlaka bir branşı öğrenerek mezun olmasını istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızla yürüttüğümüz çok önemli bir projeye bu yıl başladık. Artık çocuklarımız antrenörlerimiz eşliğinde istedikleri bir branşı öğreniyorlar. Gençlik ve spor ikisi de çok dinamik bir konu. Bu dinamizmin gereği olarak ta dinamik bir yönetim anlayışıyla inşallah bu gayretlerimizi büyütmeye Türkiye yüzyılını bu gayretlerle güçlendirmeye devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki Türkiye Yüzyılı'na gençler damga vuracak. Türkiye’nin sporcuları damga vuracak."

Türkiye’de, 68'den fazla branşı en güçlü şekilde desteklendiklerini aktaran Kasapoğlu, bu kapsamda her bir branşta iddialı olduklarını söyledi.

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