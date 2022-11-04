AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kırklareli'nde konuştu:

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 2023 seçimlerine çok güçlü şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Halk Eğitim Merkezi'nde Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Programı"nda 60 ili geride bıraktıklarını, toplantıların çok verimli geçtiğini belirtti. Partisinin Cumhur İttifakı ile yoluna emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Sarıeroğlu, Türkiye'nin geleceği ile ilgili güçlü hayalleri ve hedefleri olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kutlu yürüyüşe milletin desteği ile devam ettiklerini anlatan Sarıeroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 84 milyon vatandaşının geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak, ihtiyaçları ve beklentilerini karşılayacak düzenlemeleri yapma konusunda çalıştıklarını dile getirdi.

- "2023 seçimlerine çok güçlü şekilde hazırlanıyoruz"

Türkiye'nin dünyanın örnek gösterdiği, yakından takip ettiği ülke konumuna geldiğini vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Hem sahada hem masada hem diplomaside güçlü bir Türkiye var. Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından Türkiye Yüzyılı vizyonunu açıklandı. Hem bugünle ilgili çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz hem de Türkiye'nin, ülkemizin geleceğine ilişkin de güçlü hedefler belirliyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın desteği ile emin adımlarla AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam ediyoruz. 2023 seçimlerine çok güçlü şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah milletimizin güveni, milletimizin desteği ile teşkilatlarımızın azimli çalışmalarıyla birlikte önemli sonuçlar, başarılı sonuçlar, bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde olduğu gibi alacağımıza yürekten inanıyoruz."

Sarıeroğlu, 20 yıldır vatandaşların desteğini almış güçlü bir dava ve siyasi hareket olduklarını söyledi. "Liderimizle birlikte her alanda sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa, çalışma hayatından ulaşıma 81 ilimize 84 milyon vatandaşımıza dokunacak çok güçlü çalışmalar yaptık." diyen Sarıeroğlu, bunun yanında badireler atlattıklarını, siyasi olarak önemli süreçleri geride bıraktıklarını vurguladı.

- "20 yılda 100 yıllık işi gerçekleştirdik"

Sarıeroğlu, "Her biri bizler için bir sınavdı ama Allah'a hamdolsun 20 yılda 100 yıllık işi gerçekleştirdik. Şehirlerimizi dönüştürdük, vatandaşlarımıza dokunduk. Sosyal devletin herkes tarafından hissedilir hale gelmesini sağladık. Bu anlamda bu çalışmaları güçlü şekilde devam ettireceğiz." diye konuştu.

Türkiye Ekonomi Modeli hakkında bilgi veren Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah üretimi, yatırımı, istihdamı, ihracatı önceleyen ve bunlarla birlikte Türkiye'nin ekonomik anlamda güçlü bir atılım yapmasını sağlayacak gerçekten çok önemli ayaklardan oluşuyor. Etkilerini görüyoruz. Bu program sayesinde, Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde Türkiye'miz 8 dönemdir, 8 çeyrektir kesintisiz olarak büyümesine devam ediyor. Tarihimizin en yüksek istihdam oranlarına ulaştık, 31 milyon istihdam rakamı. 250 milyar dolara ulaşan ve aşan 22 aydır aylık rekorlar kıran bir ihracat potansiyeline ulaşmış durumdayız. İnşallah Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde bu güçlü sonuçlarla yoluna emin adımlarla devam edecek. AK Parti hareketi vatandaşıyla, gönül gönüle siyaset yapan bir hareket olmuştur. Biz gönül seferberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Programda AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler konuşma yaptı.

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