Kırklareli'nde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

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KIRKLARELİ (AA) - Babaeski ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle köyünde M.K'ya ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi sardı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

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