Kırklareli'nde bir haftada 568 düzensiz göçmen yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir haftada, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 568 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-27 Ekim tarihlerinde il genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde 568 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Yapılan çalışmalarda 13 araca da el konuldu.







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