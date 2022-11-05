Kırklareli'nde hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde 4 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık şüphelisi A.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin evlerden televizyon, telefon, diz üstü bilgisayar gibi teknolojik ürünleri çaldığı belirtildi.





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