Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

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KIRKLARELİ (AA) - Babaeski ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gucukburnu mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.









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