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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğünce sivil toplum kuruluşları temsilcilerine "dünya göç" konusunda bilgi verildi.

Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelince dünyada ve Türkiye'de göç kavramları, düzenli, düzensiz göç, uluslararası koruma, uyum ve iletişim faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar anlatıldı.

İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Temelci, göç konusunda toplumun tüm kesimlerini bilgilendirmek için çalıştıklarını kaydetti.

- Finansal okuryazarlık eğitimi verildi

Lüleburgaz ilçesinde "Bireyler İçin Finansal Okuryazarlık Eğitimi" gerçekleştirildi.

Lüleburgaz İnovasyon Merkezi'nde (LİMER) düzenlenen eğitime 14 çocuk katıldı.

Eğitmen Gürkan Şimşek tarafından katılımcılara temel finansal okuryazarlık prensipleri, hedefler, bütçe, harcamalar, borçlar, yatırım ve finansal girişimcilik konularında bilgiler verildi.

Eğitim sonunda Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş katılımcılara belgelerini verdi.

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