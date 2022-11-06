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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Belediyesince düzenlenen "2023 Demokrasi ve Cumhuriyet Yılı" slogan yarışması sonuçları açıklandı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen yarışmaya 76 slogandan 3'ü ödüle layık görüldü.

Belediyeden yapılan açıklamada, yarışmaya gönderilen sloganların Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş başkanlığında seçici kurul tarafından değerlendirildiği bildirildi.

Her bir yarışmacının 3 slogan ile katılabildiği yarışma sonunda "Geleceğe umutla bakıyoruz, Cumhuriyetimizin 100'ünü yaşıyoruz", "Demokrasi kenti Lüleburgaz, Cumhuriyet gençlere miras" ve "Gökte ay yıldızlı bayrak, Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacak" sloganları seçildi.

Açıklamada, sloganlarıyla yarışmada dereceye girenlere 2023 Demokrasi ve Cumhuriyet Yılı tanıtım gecesinde ödüllerinin verileceği belirtildi.

- Yol yapım çalışması

Demirköy ilçesinde yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Yeni Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını inceledi.

Gün, çalışmalar hakkında bilgi alarak, ekiplerin beton asfalt uygulamasına devam ettiğini kaydetti.

Asfaltlanan cadde ve sokaklarda kaldırım düzenlemelerinin de başladığını ifade eden Gün, "İlçemizde hayatı kolaylaştırmak ve yaşam alanlarını güzelleştirmek adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza modern ve konforlu yaşam alanları sunma gayretiyle gece gündüz hizmet ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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