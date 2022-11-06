En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar ilçesinde doğal gaz çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Camikebir Mahallesi'nde devam eden servis kutuları montaj çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Talay, ilçenin dört bir noktasında doğal gaz alt yapı ve servis kutuları montajlarının devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin hızla çalışmaları yürüttüğünü aktaran Talay, 4. etap doğal gaz projesinin sonuna yaklaştıklarını belirtti.



Talay, "Pınarhisarımızın her köşesini doğal gaz konforuyla buluşturmak için mesai arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde iki köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Demirtaş Mahallesi ile Vize ilçesinin Müsellim ve Hasbuğa köylerine 8 Kasım Salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Demirtaş Mahallesi'nde 09.00-14.00, Müsellim ve Hasbuğa köylerinde ise 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

- "Minik Eller Kod Yazıyor" Projesi

Lüleburgaz ilçesinde "Minik Eller Kod Yazıyor" Projesi başlatıldı.

Lüleburgaz Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Habitat Derneği iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında, çocuklara kod yazma eğitimi verilecek.

İnovasyon Merkezi'nde yapılacak eğitime, 8-12 yaş çocuklar katılabilecek.

Eğitimlere katılmak isteyenlerin belediyeye müracaat etmeleri gerektiği aktarılan açıklamada, başvuruların 7 Kasım Pazartesi sona erdiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.