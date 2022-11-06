Umre kafilesi Lüleburgaz'dan dualarla uğurlandı

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​​​​​​​KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'dan umreye gidecek kafile, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Sokollu Mehmet Paşa Camisinde toplanan 40 kişilik kafile için tören düzenlendi.

Törene İl Müftüsü Yusuf Eviş, İlçe Müftü Vekili Eren Kahraman, Şube Müdürü Necip Gümüş ve İlçe Vaizi Adem Taş ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Eviş tarafından Kur'an-ı Kerim ile ilahiler okundu.

Eviş, yaptığı konuşmada, tüm umre yolcularına hayırlı ibadetler diledi.

Umre ziyaretçilerine kutsal topraklarda geçirdikleri süreleri iyi değerlendirmesini tavsiye eden Eviş, her anı ibadet içerisinde geçirmelerini önerdi.

Eviş, yapılan ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu. Umre kafilesi, tören sonunda dualarla yolcu edildi.

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