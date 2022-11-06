Sakin şehir Vize, 2 farklı rekor denemesi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu

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KIRKLARELİ (AA) - Trakya'nın ıhlamur kokulu ilçesi olarak tanımlanan ve sakin şehirler ağında bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesinde 2 farklı kategoride rekor denemesi yapılmak için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı.

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Çakıllı Belediyesi işbirliğinde ilçeye özgü ıhlamur ağaçlarını daha fazla yaşatmak ve tescil etmek adına rekor denemesi yapacaklarını belirtti.

Proje kapsamda gelecek yıl, 2023 öğrenci ile Çakıllı çevre yolu kenarına 2023 adet ıhlamur fidanı dikmek ve 2023 öğrenci ile ıhlamur çayı içerek rekor kırmak istediklerini aktaran Akdemir, bu kapsamda Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruda bulunduklarını kaydetti.

Vize'nin doğa ve kültür hazineleriyle göz doldurduğunu ifade eden Akdemir, "Etrafı ıhlamur ağaçlarıyla çevrili ve her sokağında ıhlamur kokusunu hissedebileceğiniz Kırklareli'nin Vize ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yöre halkında farkındalık oluşturmak ve 'Vize Ihlamuru'nu dünyaya duyurmak adına iki farklı proje ürettik. Proje ekibinde görevli öğretmenlerimize ve bize destek veren Çakıllı Belediye Başkanı Mehmet Bayram'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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