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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül'ü makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Koncagül'e kentte yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Ekici ve Koncagül, bölgede yapımı devam eden projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

- Vali Ekici'den ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Karakoç köyü muhtarı Ahmet Keçeci'yi ziyaret etti.

Vali Ekici, muhtar Keçeci'den köy hakkında bilgi aldı.

İstekleri dinleyen Ekici, İl Özel İdaresi tarafından köylere gerekli yatırımların yapıldığını söyledi.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü olduklarını vurgulayan Ekici, gece - gündüz demeden hizmet için mücadele eden muhtarlara teşekkür etti.



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