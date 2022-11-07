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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar'da yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beylik Mahallesi'nde çalışmalarını yürütüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede yol ve kaldırımların yeniden yapıldığını belirtti.

İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve doğal gaz çalışmaları dolayısıyla ilçenin tamamında yol ve kaldırımların tahrip olduğunu aktaran Talay, alt yapının tamamlandığı cadde ve sokaklarda hızla üst yapı çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Ekiplerin çalışmalarına Beylik Mahallesi'nden başladığını ifade eden Talay, yol ve kaldırımlarında yapılmasının ardından ilçenin çehresinin değişeceğini bildirdi.

- Hobi bahçeleri müracaatları başladı

Lüleburgaz'da hobi bahçeleri için müracaatlar başladı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 yılında kullanılması için 216 hobi bahçesi müracaatlarının başladığını belirtti.

Hobi bahçelerinin ekolojik tarım alanı olarak kullandığını aktaran Gerenli, insan, doğa ve yaşam ilişkisinin pekiştirilmesi amacıyla hayata geçirilen hobi bahçeleri projesinin devam ettiği kaydetti.

Hobi bahçelerinin Sinan Atakan Yavuz Parkı, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi ve Yücel Şınığ Parkı'nda yer aldığını ifade eden Gerenli, müracaatların ardından kura çekileceğini kaydetti.

Gerenli, açıklamasında müracaatların 18 Kasım tarihinde sona ereceğini bildirdi.

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