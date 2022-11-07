Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasında seçim yapıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasında (LTSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri yapıldı.

İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen seçimde, mevcut oda başkanı İlhami Cebelli ile Ahmet Ergin Okandeniz'in listeleri yarıştı. 14 meslek komitesinden 10'nda Cebelli'nin listesi kazandı.

Cebelli, gazetecilere yaptığı açıklamada, listesine destek verenlere teşekkür etti.





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