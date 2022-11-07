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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasında seçim yapıldı

AA

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasında seçim yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasında (LTSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri yapıldı.

İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen seçimde, mevcut oda başkanı İlhami Cebelli ile Ahmet Ergin Okandeniz'in listeleri yarıştı. 14 meslek komitesinden 10'nda Cebelli'nin listesi kazandı.

Cebelli, gazetecilere yaptığı açıklamada, listesine destek verenlere teşekkür etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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