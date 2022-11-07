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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, köy ziyaretlerinde bulundu.

Kaymakam Yüce, ilçeye bağlı Çengelli, Davutlu ve Seyitler köylerini ziyaret edİP vatandaşların isteklerini dinledi.

Köy muhtarlarından çalışmaları hakkında bilgi alan Yüce, vatandaşlarla da sohbet etti.

Kaymakam Yüce'ye Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Erkan Alkan, İlçe Tarım Müdürü Abuzer Sağdıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömür Gökmen da eşlik etti.

- Lüleburgaz'ın Kurtuluşu ve Milli Mücadele Konferansı düzenlendi

Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında "Lüleburgaz'ın Kurtuluşu ve Milli Mücadele" konferansı düzenlendi.

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Prof. Dr. Türkan Saylan Salonunda düzenlenen konferansa Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Prof. Dr. Nedim İpek, Prof. Dr. Hasan Dilan, Ali Arslan, Ali Işıkgör, Abdullah Batmaz, Cem Ödül ve Mustafa Gültekin, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ve Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar katıldı.

Gerenli, açılış konuşmasında, geçmişi bilerek geleceğe yürüdüklerini söyledi.

Lüleburgaz'ın tarihi ve sosyal hayatının gelişimine katkı sunan herkese teşekkür eden Gerenli, "Lüleburgaz Belediyesi olarak bugünden yarına yürüyüşümüzü tarih bilinciyle yapıyoruz." dedi.









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