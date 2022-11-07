Kırklareli'nde motosiklet çaldıkları iddia edilen hırsızlık şüphelileri yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde motosiklet çaldıkları iddiasıyla hırsızlık şüphelisi iki çocuk yakalandı.
İddiaya bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğine yapılan motosiklet hırsızlığına yönelik müracaatları değerlendiren ekipler, motosikletleri çaldığı iddia edilen şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Suça sürüklenen çocuklar C.D ve C.D, polis ekiplerince yakalandı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Bulunan 2 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.
Şüphelilerden birinin 42, diğerinin ise 33 farklı hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.