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Kırklareli'nde asayiş

AA

Kırklareli'nde asayiş

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karaca İbrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda elektrikli bisiklet çalındığı ihbarını değerlendirdi.

Ekipler, bölgedeki çalışmasında şüphelilerin G.B ve E.T olduğunu belirleyerek, şüphelileri gözaltına aldı.

Elektrikli bisiklet sahibine teslim edilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden G.B'nin 8 ve E.T'nin ise 4 farklı hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

- Çalınan tüfek ele geçirildi

Kırklareli'nde bir otomobilin bagajından çalınan av tüfeği hırsızlık şüphelisinin evinde ele geçirildi.

Akalar Mahallesi Namazgah Caddesi'nde bir otomobilin bagajındaki av tüfeğinin çalındığı ihbarını değerlendiren ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Şüphelinin suça sürüklenen bir çocuk olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, av tüfeği bulundu.

İşlemlerinin ardından şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Av tüfeği sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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