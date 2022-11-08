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Kırklareli'nde gönüllü gençler köy çocuklarını gölge oyunuyla tanıştırıyor

AA

Kırklareli'nde gönüllü gençler köy çocuklarını gölge oyunuyla tanıştırıyor

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Gençlik ve Spor Bakanlığı Kırklareli Gençlik Merkezi gönüllüleri köy köy gezerek düzenledikleri pek çok faaliyetle öğrencilerin keyifli vakit geçirmesini sağlıyor.

Gençlik Merkezi gönüllüsü 15 üniversite öğrencisi "Çocuklar İçin El Ele, Gönül Gönüle" Projesi kapsamında köy okullarına ziyarette bulunuyor.

3 yılda 13 köyde 800 öğrenciyle buluşan gönüllüler, okullarda pek çok faaliyetle öğrencilerle bir araya geliyor.

Kimi zaman bir hayalinin Hacivat-Karagöz gösterisinde kahkaha atan öğrenciler kimi zaman da gönüllülerle sek sek oynayıp eğleniyor.

Gönüllüler, kentteki tüm köyleri dolaşmayı hedefliyor.

Proje kapsamında ziyaret edilen okullardan birisi de taşımalı sistemin uygulandığı Kofçaz Atatürk Ortaokulu oldu.

Okulda hayali Fatih Umutlu gölge oyunu sergileyerek, kimi zaman Hacivat kimi zaman Karagöz kimi zaman da Bebe Ruhi olup öğrencilere güzel vakit geçirtti.

Diğer gönüllüler de çocukları yüz boyama, seksek, çuval yarışı gibi birçok oyunla tanıştırdı. Gönüllüler tarafından çocuklara balonlar ve kitaplar da hediye edildi.

- "Trakya'daki köylerde oyun sergilemeyi hedefliyor"

Gönüllülerden hayali Fatih Umutlu, AA muhabirine Karagöz ve Hacivat gölge oyununda çocukların heyecanlarının oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Yaklaşık 5 yıldır aktif olarak Karagöz ve Hacivat, geleneksel Türk gölge sanatları ve halk tiyatrosuyla ilgilendiğini ifade eden Umutlu, "Ben çok keyif aldım oyun oynarken. Çocuklar bol kahkaha attı. Çocuklarla da karşılıklı soru, cevap şeklinde güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bunların tabii devamını da istiyoruz. Kırklareli Gençlik Merkezimizle tüm Trakya'daki köylere ve ilçe, diğer her yere gitmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Umutlu, oyunlara Trakya şivesi ile çocukların dikkatini çektiğini kaydetti.

- "Biz de onlarla birlikte eğleniyor, gülüyoruz"

Gönüllü Sadiye Özgün, her ay bir köy okuluna gitmeye çalıştıklarını söyledi.

Köy okullarındaki çocuklarla keyifli vakit geçirdiklerini anlatan Özgün, "İmkanlar biraz daha kısıtlı, bu nedenle köy çocuklarını daha çok tercih ediyoruz. Biz de çok mutluyuz, onlarla birlikte eğleniyor, gülüyoruz. Mutluyuz da yaptığımız işten." dedi.

Gönüllü Ebubekir Bayat da projenin başarıyla yürütüldüğünün öğrencilerin mutluluklarından anladıklarını ifade etti.

- Öğrenciler de keyif alıyor

Taşımalı sistem ile Karaabalar köyünden Atatürk Ortaokulu'na gelen 6. sınıf öğrencisi Hayrunnisa İnan, ilk defa Karagöz ve Hacivat gösterisi izlediğini söyledi.

Gösterinin çok güzel olduğunu ifade eden İnan, "Hacivat ile Karagöz'ü derslerde, okuma etkinliklerimizde görüyorduk. Çok istedim ve gerçekten bunu gördüm. Eğlenceliydi. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilerden Ece Sert de çok eğlenceli bir gün geçirdiğini kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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