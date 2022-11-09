Kırklareli'ndeki su basar ormanları güz mevsimi renklerine büründü

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KIRKLARELİ (AA) - Avrupa'nın en büyük su basar ormanlarından İğneada longozları sonbaharın renklerini yansıtıyor.

Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde bulunan, endemik bitkileri, yabani ve nadir kuş türleriyle dikkati çeken ormanlar her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.



İçerisinde 5 gölün ve yürüyüş parkurlarının yer aldığı İğneada longozları, sonbaharda ziyaretçilerini sarı, turuncu, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarıyla karşılıyor.



Ağaçlardan dökülen yaprakların toprağı kapattığı su basar ormanlarında, düşen yapraklar arasından çıkan çiçekler de manzaraya ayrı renk katıyor.

Su basar ormanları, sonbahar renklerinin yanında kuş cıvıltıları ve derelerden gelen su sesleriyle de ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini sunuyor.



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