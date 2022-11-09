Kırklareli'nde kendisini darbeden komşusuyla LÖSEV'e bağış yapması şartıyla uzlaştı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir kişi kendisini darbeden komşusuyla Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bağış yapması şartıyla uzlaştı.

Aynı apartmanda oturan E.K. ile G.I. arasında temmuz ayında tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen tartışmada G.I. komşusu E.K'yı darbetti.

Polis merkezine müracaat eden E.K, apartman sakinlerinden G.I'dan şikayetçi oldu.

Oluşan "basit yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle soruşturma dosyası Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

E.K. uzlaştırmacıya kendisini darbeden G.I. ile LÖSEV'e bağış yapması şartıyla uzlaşacağını iletti.

G.I. uzlaştırma kararı kapsamında LÖSEV'e 2 bin lira bağışta bulundu.



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