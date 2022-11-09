Kırklareli'nde 14 bin 960 litre sahte içki ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 bin 960 litre sahte içki ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde kaçak ve sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik belirlenen 6 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 14 bin 960 litre sahte içki, 255 boş şişe, 9 fermente düzeneği, 2 dinlenme tankı, 2 alkol ölçer cihazı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.