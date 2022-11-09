Lüleburgaz, Pınarhisar, Babaeski ve Pehlivanköy ilçelerinin kurtuluşunun 100 yıl dönümü

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz, Pınarhisar, Babaeski ve Pehlivanköy ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü törenlerle kutlandı.

Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen törene Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Kayhan, Cumhuriyet

Başsavcısı Burak Özcoşar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan tören, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, konuşmasında, bugün çok heyecanlı ve gururlu olduklarını söyledi.

Her bir satırı kanla yazılmış destansı mücadelenin şanlı sayfalarından birinin de Lüleburgaz'da yazıldığını ifade eden Gerenli, "Çağdaş cumhuriyet kenti Lüleburgaz'da milli bayramlarımızı tıpkı 100 yıl öncesinde olduğu gibi karnaval havasında kutlamaya devam edeceğiz. Yaşasın bağımsızlık, yaşasın hürriyet." dedi.

Tören, öğrenci ve belediye araçlarının geçişi ile sona erdi.

Pınarhisar, Babaeski ve Pehlivanköy ilçelerinde de törenler düzenlendi.











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