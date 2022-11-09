Kırklareli merkezli tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi ile Aydın'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tefecilik yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Lüleburgaz ile Aydın'da belirlenen 5 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, senet, ikamet satış sözleşmesi, 133 bin 980 lira ve 2 tabanca ele geçirdi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.