İğneada açıklarında patlama nedeniyle hasar gören balıkçı gemisi limana getirildi

KIRKLARELİ (AA) - Karadeniz açıklarında patlama nedeniyle hasar alan balıkçı gemisi, İğneada Limanı'na getirildi.

İğneada'nın 3 mil açıklarında bir balıkçı gemisinde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından gemi sahibi Yaşar Bahtiyar, diğer balıkçılardan yardım istedi. Bölgeye gelen balıkçılar ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, burun tarafından hasarlı gemiyi çekerek limana getirdi.

Ekipler gemide inceleme başlattı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekici, AA muhabirine, ekiplerin gemide incelemelerini sürdürdüğünü söyledi.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade eden Ekici, "Şu anda patlamanın kaynağı belirsiz olduğu için ne olduğu konusunda henüz bir şey söylemek için çok erken. Ancak incelemelerimiz sonunda daha detaylı açıklama yapacağım. Teknemiz burada ama ön tarafında bir hasar var. "diye konuştu.

Gemi sahibi Bahtiyar da limana 3 mil kala patlama sesi geldiğini belirtti.

Gemiden barut kokuları geldiğini dile getiren Bahtiyar, "Sahil Güvenlik Komutanlığına bilgi verdik, yakınımızdaki teknelerden yardım istedik. Sağ olsunlar geldiler, bağladılar. Bizi limana kadar getirdiler." dedi.

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