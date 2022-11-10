Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, bağımsızlığın mimarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 84. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıldığını bildirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ülkesine ve milletine adadığını ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Bağımsızlık mücadelesinde milli birlik ve beraberliği tesis ederek, cephede kahramanca mücadele eden büyük bir komutan, Türk milletinin bağımsız ve saygın bir millet olduğunu tüm insanlığın karşısında ispatlayan bir lider ve tarihe, insanlığa ve mazlum milletlere örnek olmuş bir önderdir.



Hiç şüphesiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıklarını ve kazandırmak istediklerini doğru anlamak ve gelecek nesillere doğru aktarmak bakımından 10 Kasım günlerinin önemi büyüktür. 10 Kasımlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmanın, bir kez daha anlamanın günüdür. Bugün O'nu anlamanın en güzel yolu, veciz bir şekilde ifade ettiği gibi 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözleriyle bizlere emanet bıraktığı devletimizi gelecek nesillerimize aynı şuur, inanç ve kararlılıkla bırakmaktır.​​​​​​​"

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