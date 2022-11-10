Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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EDİRNE (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da törenle anıldı.

Edirne'de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Vali H.Kürşat Kırbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla yollardaki trafik akışı durdu, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Ardından protokol üyeleri, Edirne Belediye binasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti ziyaretinde kaldığı ve günümüzde müze olarak kullanılan Atatürk Odası'nı ziyaret etti.

Anma programı Edirne Halk Eğitim Merkezi'ndeki programla devam etti.

- Kırklareli

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile siyasi parti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Büyük Önder'in hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te siren çaldı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

Bazı otomobil sürücüleri araçlarından inerek, saygı duruşuna katıldı.

Tören Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde devam etti.

- Tekirdağ

Tarihi Valilik binası önünde düzenlenen törende, Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar ile araçlarından inen bazı sürücüler, saygı duruşuna katıldı.

Törene İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, protokol üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

Anma töreni Yahya Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.

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