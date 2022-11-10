Kırklareli'nde vatandaşlara fidan dağıtıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında vatandaşlara fidan dağıtıldı.
İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen fidan dağıtım töreninde İşletme Müdürü Tamer Ceylan, Orman İşletme Şefi Şenel Alayurt ile İşletme Müdür Yardımcısı Ozan Konyar tarafından bin çam fidanı vatandaşlara teslim edildi.
Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldığını söyledi.
Vatandaşların aldığı fidanları toprakla buluşturacaklarını ifade eden Ceylan, gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için çalıştıklarını kaydetti.