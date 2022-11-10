Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünün büyük bir sevinç ve gururla kutlandığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, çok çetin ve kararlı bir mücadele verilerek Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtarıldığını ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, vatanını ve onurunu korumak için yedi düvele karşı yurdumuzun dört bir köşesinde mücadele ederek, dünya tarihinin en haklı savaşı olan Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkmıştır. Tarihinin hiçbir döneminde esaret altında yaşamamış olan aziz milletimiz, işgal altındaki vatan topraklarını canı pahasına korumuş, milli ve manevi değerlerinden asla ödün vermemiştir. Bugün bizlere düşen görev, canları pahasına bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızın emaneti olarak, ülkemizi ve şehrimizi daha kalkınmış, daha çağdaş ve daha mutlu yarınlara ulaştırmaktır. Her alandaki kalkınmasını tamamlamış, dünyaya açık, çağı yakalamış bir Kırklareli'ni oluşturmak öncelikli hedefimiz olmalıdır."

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