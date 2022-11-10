Kırklareli'nde geçen ay 4 bin 527 araca ceza yazıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde geçen ay, 4 bin 527 araca çeşitli ihlallerden 3 milyon 326 bin 700 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube müdürlüklerinin ekipleri, sorumluluk alanında ekim ayında 24 bin 449 aracı kontrol etti.

Kazaların ve ihlallerin yoğun olduğu alanlarda can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 341 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 4 bin 527 araca çeşitli ihlallerden 3 milyon 326 bin 700 lira ceza yazıldı. Ayrıca 102 sürücünün ehliyetine el konuldu.

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