Kırklareli merkezli tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi ile Aydın'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında gözaltına alınan S.C.Ç, E.A, R.H.A. ile S.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, S.C.Ç, E.A ve R.H.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin 2 yılda mağdurlardan 2 milyon 168 bin 638 lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Lüleburgaz ile Aydın'da 9 Kasım Çarşamba günü 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, senet, ikamet satış sözleşmesi, 133 bin 980 lira ve 2 tabanca ele geçirilmişti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.