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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli Şehitliği'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun Şehitlik Anıtı'na çelenk sunmasının ardından Vali Birol Ekici, şehitlik anı defterini imzaladı.

Daha sonra şehit kabirleri ziyaret edilip dua okundu. Törende Vali Ekici ve beraberindekiler şehitliğe 3 çam ağacı dikti.

Törene AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler de katıldı.





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