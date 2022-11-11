İğneada açıklarında patlama nedeniyle hasar gören balıkçı gemisi onarılıyor

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde Karadeniz açıklarında patlama nedeniyle hasar alan balıkçı gemisi tamir ediliyor.

Limanda bulunan balıkçı gemisinin su altında kalan sağ ön tarafındaki hasar, su altı kaynak ekibi tarafından giderilmeye çalışılıyor.

Hasarlı bölgesine kaynak yapılan gemi kapsamlı bakım için İstanbul'a götürülecek.

İğneada'nın 3 mil açıklarında 9 Kasım Çarşamba günü balıkçı gemisinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana gelmiş ve gemi limana getirilmişti.









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