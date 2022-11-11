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Trakya'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

AA

Trakya'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

EDİRNE (AA) - Trakya'da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikme etkinlikleri düzenlendi.

Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, Süloğlu ilçesi Gerdelli köyündeki etkinlikte, son 20 yılda ülke çapında ağaçlandırmayla ilgili önemli adımlar atıldığını söyledi.

Kentte sadece bu yıl 3 milyon fidanın toprakla buluşmasının hedeflendiğini belirten Kırbıyık, "Bir kısmı toprakla buluştu ve bir kısmının çalışmaları bugün de olduğu gibi devam ediyor. Yine halihazırda sahip olduğumuz 4 bal ormanına bir bal ormanı daha eklenecek. Süloğlu ilçemizde de geçen yıl bal ormanı oluşturulmuştu, Doğanköy bal ormanı bu yıl itibarıyla tamamlanacak." diye konuştu.

Edirne'de 1532 ailenin ORKÖY desteklerinden yararlandığını ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bu yıl yine 32 aileye 2 milyonun üzerinde destek sağlandığını hep birlikte takip ediyoruz. Önemsediğimiz işlerden biri de tıbbi aromatik bitki bahçelerinin kurulmasıdır. Şu ana kadar 4 bahçe oluşturuldu. Yine yıl içerisinde 4 bahçe daha bunlara eklemeyi planlıyoruz. Bugün Edirne'de 8 noktada bu çalışmayı sürdürüyoruz. Yaklaşık 400 dönümlük arazide 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Bugün itibarıyla 30 binin üzerinde fidan toprakla buluşmuş olacak. Bu da son derece önemli. İçinde bulunduğumuz alanda da önemli bir çalışma yürütülüyor, 1000 civarında ceviz ağacını bugün toprakla buluşturacağız. Yine servi ağaçlarıyla bölgedeki rüzgarın etkisini kırmak için arkadaşlarımız çalışmalarını yaptı."

Konuşmaların ardından, Vali Kırbıyık, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, fidanları toprakla buluşturdu.

- Kırklareli

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Celaliye köyündeki etkinlikte, 3 bin 700 fidan dikildi.

Vali Birol Ekici, etkinlikte yaptığı konuşmada, bugün ülke genelinde milyonlarca fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Türkiye'nin, dünyada orman ve ağaçlandırma açısından gıptayla bakılan bir ülke olduğunu ifade eden Ekici, "Avrupa'da birinciyiz, orman varlığını artıran ülkeler arasında, dünyada da 6'ncıyız. 1973 yılında yüzde 22'si orman olan memleketimizin bugün yüzde 29'u orman." diye konuştu.

Dünyanın en güzel ve sayılı longoz ormanlarından birinin Kırklareli'nde yer almasından dolayı ayrı bir övünç duyduklarını anlatan Ekici, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi, longoz ormanlarımızı görmeye, burada bir gün geçirmeye davet ediyorum. Çünkü ne kadar övünsek azdır. Dünyanın 3 yerinde bulunan en nadide longoz ormanları ve burada da 6 bin endemik tür yaşıyor. Şehrimizin yüzde 40'ı orman. Hep birlikte orman varlıklarımızı artırmaya çalışacağız. Bugün görüyoruz, göçlerin en önemli nedeni küresel iklim değişikliği. Küresel iklim değişikliğini de önlemek için, karbon salınımının etkilerinin azaltılması için ağaç dikmemiz gerekiyor."

- Özel günlere özel fidanlar dikildi

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce, doğum ve evlilik yıl dönümü 11.11 tarihine denk gelen vatandaşlar adına da fidanlar dikildi.

11.11.2020 tarihinde evlenen Barış ve Derya Avcı çifti için de bir fidan toprakla buluşturuldu. 7 aylık bebeğiyle etkinliğe katılan Derya Avcı, fidanını Vali Ekici ile dikti.

Derya Avcı, AA muhabirine, adlarına fidan dikildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Eşiyle 11.11.2020 tarihinde evlendiğini anımsatan Avcı, "Nüfus müdürlüğünden aradıklarında çok şaşırdık, hem de sevindik. Zaten biz Metehan için ilk fidanımızı alıp dikmiştik. Eşim fabrikada çalıştığı için katılamadı aramıza. Biz de oğlumla gelmek istedik. Çok mutluyuz, şu anda adımıza bir ağaç oldu burada. Sürekli gelip oğlumla ağacı sulayacağız, altında oyun oynayacağız ileride inşallah. Ona da ağaç dikmeyi, doğayı sevmeyi aşılayacağız." dedi.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da da farklı noktalarda 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Program kapsamında Vali Aziz Yıldırım, protokol üyeleri ve öğrenciler, Karacakılavuz Mahallesi'nde fidan dikti.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yıldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin dünyada bir dikili ağacının olması gerektiğini söyledi.

Böyle etkinliklerle farkındalığın artırıldığını ifade eden Yıldırım, "Daha önce de burada fidan dikmiştik ve sağ olsun vatandaşlarımız bunların tutması için ellerinden geleni yapıyor. Bugün ilimiz genelinde 5 bin fidan dikilecek. Boş alanlarımız zamanla ağaçlandırılacak. Yemyeşil bir Türkiye'nin oluşabilmesi için gayret sarf ediyoruz." dedi.

Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, küresel ısınma gibi sorunları ortadan kaldırmak için daha çok ağaca ihtiyaç olduğunu aktararak, herkesin ağaç dikmesi gerektiğini dile getirdi.

Üniversite öğrencisi Hamdiye Demirci ise ilk kez bir fidanı toprakla buluşturduğu için mutlu olduğunu belirtti.



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