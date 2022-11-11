Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Bir grup öğrenci, Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na Atatürk portresi hediye etti.

Kesimoğlu, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün ışığında yürümeye devam edeceklerini belirterek, "Kurtuluş bayramımızı kutluyoruz. Bize bu güzel vatanı armağan eden, bizi emperyalizmin pençesinden kurtaran başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün mücadele arkadaşlarını gururla, minnetle, şükranla anıyorum." dedi.

Törende, şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu. Daha sonra öğrenciler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile klasik otomobiller tören geçişi yaptı.

5. Kolordu Komutanlığı Bandosu ekibi de Atatürk Anıtı önünde konser verdi.





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