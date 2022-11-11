Kırklareli'nde bir ağılda çıkan yangın söndürüldü

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir ağılda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde bir ağılda yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler ağılda bulunan 100 küçükbaşı güvenli bölgeye tahliye etti. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Demirköy Kaymakamı Yaşar Şimşek, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.



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