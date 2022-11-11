Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Babaeski ve Vize ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı iddiasıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 26 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 2 gram Hint keneviri tohumu, uyuşturucu içmekte kullanılan 9 aparat ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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