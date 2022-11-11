Kırklareli'nde 40 bin makaron ele geçirildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 40 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinde asayiş denetimi esnasında şüphelendiği bir araçta arama yaptı.

Aramada, 40 bin dolu makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün ve pos cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.





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