Kırklareli'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, fener alayı ve defile düzenlendi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun bulunduğu kortej Walldrof Caddesi'nden, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Burada Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kırmızı ve beyaz renklerden hazırlanan 24 geleneksel kadın kıyafeti izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Defilenin ardından dans gösterisi gerçekleştirildi.

Kesimoğlu, burada yaptığı konuşmada, vatan topraklarının her şeyden önemli olduğunu belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 100 yıl önce vatan topraklarını düşman işgalinden kurtardığını ifade eden Kesimoğlu, her bir vatandaşın vatan topraklarını korumakla görevli olduğunu kaydetti.

Kırklareli'nin kurtuluşunu da heyecanla kutladıklarını dile getiren Kesimoğlu, "Bu topraklar Mustafa Kemal'in öncülüğünde mücadele arkadaşlarının canını dişine takarak, kanlarını dökerek düşmanlardan kurtardıkları bu vatanda aradan 100 yıl geçtikten sonra büyük bir coşkuyla heyecanla ve gururla kurtuluş bayramımızı kutluyoruz. Kurtuluş bayramımız kutlu olsun." diye konuştu.

Daha sonra Gece Yolcuları ile Faruk Demir tarafından konser verildi.

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