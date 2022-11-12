Kırklareli'nde çiğ süt desteği alacakların listesi askıya çıkarıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiğ süt desteği alacakların listesini askıya çıkardı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, temmuz, ağustos ve eylül dönemi çiğ süt desteklemelerinin, askı sürecinin ardından üreticilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Açıklamada, üreticilerin her konuda desteklendiği belirtilerek, icmal listesinde eksiklik ve hata gören yetiştiricilerin dilekçeyle İl Müdürlüğüne başvurmaları istendi.

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