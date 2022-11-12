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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, iş insanı Ömer Kahveci tarafından kente spor salonu yaptırılacağını bildirdi.

Ekici, iş insanı Kahveci'yi makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, iş insanı Kahveci'nin kente yeni bir spor salonu kazandıracağını kaydetti.

Hayırsevere teşekkür eden Ekici, "İmkanı ölçüsünde büyük küçük demeden tüm hayırseverlerimizi hayır işlerinde bulunmaya ve destek olmaya davet ediyorum." dedi.

- Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Dermenci'ye ziyaret

Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa üçüncülüğü bulunan genç milli güreşçi Nil Aktaş'ı kabul etti.

Dermenci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman sporu ve sporcuyu desteklediklerini söyledi.

Aktaş'ın başarısıyla gurur duyduklarını belirten Dermenci, genç sporcunun başarı ivmesinin artarak devam edeceğine inandığını kaydetti.

























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