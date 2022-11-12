Lüleburgaz'da bisiklet taksiler bu yıl 5 bin 398 kişiye ücretsiz hizmet verdi

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlamak amacıyla beş yıldır kullanılan bisiklet taksiler, bu yıl 5 bin 398 kişiye hizmet verdi.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, bisiklet taksilerin, iklim değişikliğine neden olan etkenlerin azaltılması amacıyla Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA) Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında uygulamaya konulduğu belirtildi.

Açıklamada, 2017 yılında "İklim değişikliğine karşı bisikletlerimizle mücadele ediyoruz" sloganıyla hizmete başlayan bisiklet taksilerin bu yıl, çocuk, 65 yaş üzeri, engelli ve hamile 5 bin 398 vatandaşa ücretsiz hizmet verdiği bildirildi.





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