Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 41 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski, Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, dört bölgede Pakistan, Afganistan, Suriye ve Fas uyruklu 41 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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